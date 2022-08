Elezioni, arriva anche Mastella e cerca collaborazioni “con chiunque”

Noi Di Centro trova l'accordo con Europeisti e salta le firme, così da presentare liste in tutta Italia | Le parole del presidente umbro Fabbri

Mastella chiude l’accordo con Europeisti del senatore Fantetti e con Noi Di Centro Europeisti sarà presente in tutti i collegi, anche in Umbria. “Senza applicarsi in questo periodo di pandemia e di caldo infernale alla raccolta delle firme” afferma il sindaco di Benevento e segretario nazionale d i NDC. E manda un messaggio alla politica: pronti a dialogare con chiunque. Anche perché, all’uninominale, anche qualche voto in più può essere determinante. Questo, almeno, è quello in cui confidano Mastella e i suoi seguaci.

Noi Di Centro Europeisti – spiega il presidente di NDC Umbria, Alessandro Fabbri – è per definizione “la dimora dei moderati, di chi crede nell’europeismo ma anche del mondo cattolico popolare e sociale”. Una posizione di centro “seria e credibile”, molto più di altre, sostiene Fabbri. Che si rivolge anche a chi “non si riconosce nella politica contemporanea perché non c’è una proposta adeguata e pertinente”.