Edilizia scuola, dal Miur 200mila euro per scuole Terni - Tuttoggi

Edilizia scuola – La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati, ha approvato quattro progetti esecutivi redatti dall’Ufficio tecnico per interventi su altrettanti edifici scolastici per la messa in sicurezza e l’adeguamento degli spazi.

I progetti sono stati redatti dalla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni. Il valore dei lavori che saranno eseguiti è di € 200.000. I fondi sono stati assegnati al Comune di Terni dal MIUR a seguito della partecipazione ad un bando.

Le scuole interessate

In particolare saranno eseguiti interventi di risanamento conservativo della copertura della Scuola Infanzia “Nobili”, in Via Fratelli Rosselli per l’importo complessivo di € 150.000; interventi di risanamento conservativo dei servizi igienici della Scuola Media “De Filis”, per un importo complessivo di € 20.000; interventi di risanamento conservativo dei servizi igienici della Scuola primaria “San Giovanni”, per un importo complessivo di € 15.000; interventi di risanamento conservativo dei servizi igienici della Scuola infanzia “De Sanctis”, per un importo complessivo di € 15.000.

Fondi ministeriali per edilizia scolastica

“Anche in questo caso – dice l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Benedetta Salvati – grazie al lavoro dei nostri tecnici e dei nostri uffici siamo riusciti ad intercettare fondi ministeriali che ci consentono d proseguire un ampio programma di interventi di manutenzioni e risanamento degli edifici scolastici di nostra competenza, con l’obiettivo di renderli più sicuri, più accoglienti e più moderni”.