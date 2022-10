Ecobonus per veicoli ibridi o elettrici | Comune Narni pubblica bando - Tuttoggi

Ecobonus veicoli ibridi o elettrici, il comune di Narni pubblica bando per accedere ai finanziamenti pubblci per la rottamazione

Il Comune di Narni ha pubblicato il nuovo bando che riserva contributi per la rottamazione di veicoli a benzina o diesel fino a euro 4 e l’acquisto di veicoli ibridi o elettrici. Il contributo è previsto ammonta a 4mila euro per i veicoli elettrici e a 3mila euro per i veicoli ibridi.

La richiesta di accesso ai contributi, specifica il Comune, va inviata all’indirizzo https://servizidigitali.comune.terni.it/, previa registrazione. L’iniziativa rientra nell’accordo di programma tra Regione Umbria e ministero della transizione ecologica e mette a disposizione complessivamente 4 milioni di euro per gli interventi volti a migliorare la qualità dell’aria nella Conca ternana. Il contributo totale per Narni e Terni è di 680mila euro. Nel 2020 e 2021 sono stati assegnati risorse per 577mila euro a fronte dell’acquisto di 176 veicoli.