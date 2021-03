E45, Perugia circondata dai cantieri: da lunedì tocca a Balanzano

Oltre ai lavori a Ponte Pattoli, fino all'8 maggio chiusi gli svincoli di Montebello e Torgiano per il rifacimento del manto stradale

E45, Perugia circondata dai cantieri. Dopo la chiusura dello svincolo di Ponte Pattoli (tempo previsto per la chiusura del cantiere, tre mesi), da domani (lunedì 8 marzo) lavori su un nuovo tratto della carreggiata sud della E45, tra Balanzano e San Martino in Campo, a Perugia (dal km 67,594 al km 62,311) in prosecuzione del tratto già risanato lo scorso anno.

Per consentire lo svolgimento degli interventi – annuncia Anas – il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta mentre gli svincoli di Montebello e Torgiano/San Martino in Campo saranno temporaneamente chiusi in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. In alternativa sarà possibile utilizzare il precedente svincolo di Balanzano.

Il completamento di questa fase è previsto entro l’8 maggio.

Gli interventi consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento di un novo piano viabile con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Lavori necessari, se non si vuole continuare a viaggiare su una E45 piena di buche. Ma certamente gli automobilisti in transito dovranno avere molta pazienza in questi mesi.