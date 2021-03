Lavori sulla E45, chiude per 3 mesi lo svincolo di Ponte Pattoli

Il cantiere nella carreggiata sud, consigliata l'uscita a Resina | La fine dell'intervento entro il 31 maggio

Lavori sulla E45, chiude per tre mesi lo svincolo di Ponte Pattoli. Da oggi (mercoledì 3 marzo), sarà interessato un nuovo tratto della carreggiata sud della E45, nel comune di Perugia.

Per consentire lo svolgimento degli interventi, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta (dal km 82,280 al km 87,400), mentre lo svincolo di Ponte Pattoli sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. In alternativa sarà possibile utilizzare il precedente svincolo di Resina.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 31 maggio.

Gli interventi consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento di un novo piano viabile con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Dopo la pausa per la stagione invernale, prosegue dunque l’opera di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas (Gruppo FS italiane) a partire dal 2016 per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino.