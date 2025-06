E’ morto mons. Antonio Maniero, i funerali in Cattedrale

Dopo una lunga malattia si è spento mons. Antonio Maniero, 86 anni, sacerdote diocesano e vicario generale della Diocesi per venti anni dal 1993 al 2014, Prelato d’onore di Sua Santità, Canonico del Capitolo della Cattedrale di Terni.

Un sacerdote molto amato in diocesi, sia per il suo impegno nella pastorale sociale e vocazionale, ma soprattutto per la sua amabilità, il suo sorriso e disponibilità verso tutti, sempre pronto ad accogliere e confortare. È stato maestro per i giovani, amico per il mondo del lavoro, guida per i sacerdoti e consacrati, sollecito nel servizio vocazionale per il quale si è sempre dedicato con entusiasmo. Ha amato profondamente la diocesi e la comunità cristiana per la quale ha profuso tutte le sue energie umane e spirituali, con grande attenzione per le problematiche del mondo di oggi e ai bisogni delle persone.

Don Antonio Maniero era nato a Campolongo Maggiore (VE) il 6 luglio 1939, ha frequentando il seminario Diocesano di Terni e il Pontificio Seminario Regionale Umbro “Pio XI” di Assisi conseguendo il baccellierato in Teologia. È stato ordinato presbitero da mons. Giovan Battista dal Prà il 7 luglio 1963.

All’inizio del suo ministero è stato cappellano del lavoro, vice Cancelliere vescovile, insegnante di religione nelle scuole superiori. Ha svolto il suo ministero sacerdotale dal 1965 al 1975 come vicario parrocchiale di Santa Maria Assunta nella Cattedrale di Terni, quindi parroco a San Salvatore in Terni, parroco di Santa Maria Maggiore e San Nicolò a Collescipoli, dal 1981 al 1993 parroco dell’Immacolata Concenzione alla Polymer, dove ha istituito il premio della Rosa d’Oro e la festa delle Rose.

È stato vicario generale della Diocesi dal 1993 al 2014, e parroco presso la parrocchia di San Salvatore dal 1999 al 2017, quando le sue condizioni di salute sono peggiorate e la malattia ne ha ridotto la mobilità.

Dal 1993 al 2019 è stato membro del collegio dei consultori e del consiglio presbiterale, membro del consiglio pastorale diocesano. Negli anni Novanta è stato anche delegato vescovile dell’Agesci e assistente diocesano della Fuci.

Le esequie di Mons. Antonio Maniero avranno luogo sabato 7 giugno alle ore 11.30 nella cattedrale di Terni.