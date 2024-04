E’ morto Ezio Degli Esposti, imprenditore e appassionato sportivo bastiolo

Aveva 89 anni, tra i promotori delle realizzazioni della zona industriale e della piscina comunale

E’ morto in ospedale nel pomeriggio di domenica, dove era ricoverato per il repentino aggravarsi delle sue condizioni, Ezio Degli Esposti, imprenditore e appassionato sportivo molto conosciuto a Bastia Umbra. Ezio Degli Esposti aveva 89 anni.

La notizia è stata comunicata dalla coalizione civica che sostiene la figlia Catia, consigliere comunale e candidata sindaco alle prossime elezioni. Ricordando come Ezio Degli Esposti fosse “uno dei punti di riferimento dello sviluppo socio economico e sportivo di Bastia”.

Ezio Degli Esposti, oltre che per la sua attività di imprenditore, era molto stimato a Bastia per l’attività svolta nello sport e nel sociale, per anni protagonista di Rio Neve. E’ stato tra i promotori della nuova zona industriale e della piscina comunale.

Alla famiglia Degli Esposti il cordoglio della redazione di Tuttoggi.info.