E’ il giorno di Perugia – Modena, la sfida più attesa dai Sirmaniaci: dove vederla in tv

Alle 20.30 al PalaBarton la Sir affronta la Leo Shoes per centrare la settimana vittoria in campionato | I precedenti

Se le sfide con Civitanova hanno deciso la corsa scudetto e per gli altri trofei negli ultimi anni, la partita più attesa per i Sirmaniaci resta quella contro Modena.

Questa sera (mercoledì) al PalaBarton i bianconeri di Nikola Grbic ospitano la Leo Shoes PerkinElmer, per centrare la settimana vittoria in questo avvio di Superlega. Fischio d’inizio e diretta TV su Raisport ch. 58 alle ore 20:30.

Solè: “Sarà un bel match”

E’ carico il centrale bianconero Sebastian Solè: “Affrontiamo una delle favorite per la vittoria finale ed ovviamente sarà indispensabile alzare il livello. Sia noi che Modena scenderemo in campo per vincere, credo che ne verrà fuori un bel match e dovremo essere molto attenti e concentrati perché loro hanno dei giocatori che, con le loro prestazioni individuali, possono fare la differenza. Se la battuta sarà la chiave? Beh, il servizio nella pallavolo di oggi aiuta tantissimo, soprattutto se di là trovi un palleggiatore come Bruno che sa fa girare bene la propria squadra. Per cui staccare la loro ricezione da rete è un nostro obiettivo, oltre a cercare dai nove metri break importanti. Ma questo sarà solo un punto di partenza, poi ci vorrà tanto altro per fare un grande partita e portarla a casa”.

Le scelte di Grbic e Giani

Poco ovviamente il tempo per lo staff tecnico bianconero per preparare il match in questo turno infrasettimanale. Un paio di sedute tecniche per sistemare gli ultimi dettagli da un punto di vista soprattutto tattico e domattina l’ultima rifinitura dopo la quale Grbic, che ha tutta la rosa a disposizione, deciderà i sette di partenza che dovrebbero essere Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Colaci libero.

Modena si presenta al PalaBarton col vento in poppa dopo l’importante vittoria di domenica nella sfida contro Trento. Anche Giani, coach degli emiliani, dovrebbe presentarsi senza problemi quanto ad organico e dovrebbe iniziare il match con il brasiliano Bruno al palleggio, l’olandese Nimir in diagonale, Stankovic e Mazzone centrali, il francese Ngapeth (imbattuto con Perugia nelle quindici sfide precedenti giocate con le maglie di Modena e Kazan) ed il cubano di passaporto brasiliano Leal schiacciatori e Rossini libero.

L’Mvp dell’ultima Olimpiade (Ngapeth) e l’Mvp dell’ultimo Europeo (Giannelli), gli assi scuola cubana di posto quattro (Leon e Leal), due liberi ex azzurri (Colaci e Rossini), due coach con un passato da grandissimi giocatori ed un presente da grandi allenatori (Grbic e Giani). Più mille altre storie che rendono speciale la serata di domani. Che lo spettacolo abbia inizio.

I precedenti

Trentaquattro i precedenti tra le due formazioni. Diciassette le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, diciassette i successi per la Leo Shoes PerkinElmer Modena. L’ultimo confronto diretto lo scorso 2 marzo nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League al PalaBarton con vittoria di Perugia 25-23, 25-18, 25-21 e poi 15-5 al golden set.

La partita in tv

Il match di domani tra Perugia e Modena sarà visibile in diretta tv su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 20:30 con il commento live di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30 con il commento di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Marco Taba.

Un’ampia sintesi di Perugia-Modena sarà trasmessa in replica giovedì alle ore 14:00 ed alle ore 23:15 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.

Diretta sui social

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live alle ore 20:30 Perugia-Modena sui canali social della società bianconera.