Duro colpo allo spaccio, arrestato uno dei principali “pusher” del centro storico

Duro colpo all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel cuore di Città di Castello. I militari da tempo tenevano sotto controllo le vie del centro storico, anche quelle più nascoste, dove era stato notato un sospetto via vai di persone. In effetti, nell’ultimo fine settimana e nei giorni scorsi, sono stati fermati alcuni giovani e sequestrati alcuni grammi di droga.

Le indagini e gli appostamenti svolti successivamente si sono poi conclusi con l’arresto di un 59enne italiano, ritenuto uno dei principali “pusher” del centro. All’uomo sono stati sequestrati diversi grammi di cocaina già confezionata in dosi e pronta per lo spaccio, oltre ad altro materiale usato per il peso e confezionamento. L’arresto è stato convalidato oggi (mercoledì 6 febbraio) dal Tribunale di Perugia e, a seguito di patteggiamento, l’uomo è stato condannato a 8 mesi di reclusione e al pagamento di 600 euro di multa.

