Due volte campione d'Italia di Basket per sordi, Diego Biti premiato in Comune - Tuttoggi

Il cestista tifernate premiato da sindaco assessore allo Sport “Esempio di come nella vita si possa trasformare qualunque condizione in una opportunità”

“Abbiamo voluto premiare Diego Biti come suoi primi tifosi, perché ci insegna che nella vita qualunque condizione può essere trasformata in un’opportunità e che passione, fiducia in se stessi e determinazione possano portare a ottenere risultati importanti: un esempio per tutti e per i giovani”.

A dichiararlo sono stati il sindaco e l’assessore allo Sport di Città di Castello, che nei giorni scorsi hanno consegnato una targa al cestista tifernate Diego Biti, laureatosi recentemente campione d’Italia di pallacanestro per sordi per la seconda volta con l’Asd Royal Lions Fabriano.