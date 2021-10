Due persone in arresto; una a Terni e una ad Amelia - Tuttoggi

Arresto a Terni, secondo quanto riferito militari un cittadino marocchino ha più volte violato il regime detentivo dei domiciliari

I Carabinieri del Comando Provinciale di Terni hanno tratto in arresto, in due distinte occasioni, due persone in esecuzione di mandati emessi dall’Autorità Giudiziaria.

Un arresto ad Amelia

Il primo fermo è stato eseguito ad Amelia, in esecuzione di un Ordine di Custodia Cautelare in Carcere emesso dal Tribunale di Napoli. Si tratta di un 41enne partenopeo, già noto alle Forze dell’ordine, attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso una locale comunità di recupero il quale, una volta assolte le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Terni.

Secondo fermo a Terni

Nel corso della mattinata di ieri, in esecuzione di un provvedimento di Carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, i Carabinieri di Terni hanno tratto in arresto un uomo marocchino di 44 anni, domiciliato a Terni, sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Secondo quanto riferito militari l’uomo ha più volte violato il regime detentivo e il Magistrato di Sorveglianza ha ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Terni.