Due importanti strumenti diagnostici donati alla Terapia intensiva neonatale

Ancora una donazione per il servizio di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Terni da parte dell’associazione I Pagliacci. Questa mattina, infatti, l’associazione ha consegnato al nosocomio

due strumenti diagnostici particolarmente utili per la Terapia Intensiva Neonatale in un incontro semplice e informale cui hanno preso parte il presidente del I Pagliacci, Alessandro Rossi, la direttrice facente funzione della struttura di Pediatria TIN, Federica Celi, e il direttore sanitario Sandro Fratini.

Sono stati donati un pulsossimetro pediatrico e un bilirubinometro neonatale, per un valore complessivo di circa 6.500 euro. Il primo è un dispositivo non invasivo che misura il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, parametro vitale di fondamentale importanza anche nella gestione di pazienti critici. Il secondo strumento, invece, misura la concentrazione di bilirubina nel sangue e si rivela utilissimo per la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo dell’ittero neonatale patologico, molto frequente anche nei neonati prematuri. L’ittero grave è una potenziale causa di danni permanenti al sistema nervoso centrale nel caso in cui non venga diagnosticato e trattato tempestivamente.

“La strumentazione donata risulta estremamente necessaria e preziosa poiché al momento – spiega la dottoressa Federica Celi – l’unico bilirubinometro neonatale all’interno dell’ospedale è in dotazione del Nido e sia la TIN – Patologia Neonatale sia l’ambulatorio neonatologico ne erano sprovvisti”. “Il nuovo pulsossimetro – aggiunge il direttore sanitario Fratini – sarà utilizzato per estendere a tutti i neonati, anche sani, lo screening cardiologico consigliato dalle linee-guida della Società Italiana di Neonatologia per l’esclusione di alcune cardiopatie congenite potenzialmente gravi”.

“Concordata come sempre in base alle esigenze espresse dalla direzione della struttura, questa è la prima donazione che l’Associazione ha portato a termine nel 2019 – dice il presidente dei Pagliacci Alessandro Rossi – e nasce dalla maxi raccolta dedicata al cinema in pediatria, che ha superato ogni aspettativa”.

