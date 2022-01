Riecco i ladri "acrobati", due colpi ai piani alti con "arrampicata" tra i balconi - Tuttoggi

Entrambi i furti sono avvenuti in due appartamenti del quartiere La Tina di Città di Castello, i malviventi hanno "scalato" due condomini poco distanti tra loro nella stessa notte

Dopo i raid in serie e con intere famiglie in casa, ora i ladri tornano pure ad arrampicarsi. Venerdì sera (14 gennaio), altri due colpi, entrambi ai piani alti, si sono verificati nel giro di un’ora nel quartiere La Tina di Città di Castello.

I malviventi, agendo a tarda notte, sono riusciti ad intrufolarsi in due appartamenti: uno al primo piano di un condominio in via Abetone e un altro addirittura al quarto piano di un palazzo della vicina via del Polacchino.

I raid dei ladri “acrobati”, quasi sicuramente gli stessi in entrambe le occasioni, sono avvenuti senza la presenza dei proprietari di casa. I malviventi hanno infatti approfittato della circostanza e, aggrappandosi a terrazze e grondaie, hanno “scalato” gli edifici fino al balcone dell’appartamento da saccheggiare.

In fretta e furia hanno forzato le porte finestre e arraffato soldi, preziosi e oggetti di valore. La fuga sarebbe poi avvenuta indisturbata tramite le scale interne dei palazzi.

I proprietari hanno fatto l’amara scoperta appena varcata la porta di casa, trovando le varie stanze a soqquadro e le rispettive porte finestre spalancate, con gli evidenti segni di una furtiva infrazione. Inevitabile la denuncia alle forze dell’ordine, le cui indagini si starebbero soffermando su alcuni filmati di videosorveglianza.