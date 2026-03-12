 Due auto in fiamme dopo rottura con la ex, 20enne patteggia un anno e 4 mesi - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Due auto in fiamme dopo rottura con la ex, 20enne patteggia un anno e 4 mesi

Davide Baccarini

Due auto in fiamme dopo rottura con la ex, 20enne patteggia un anno e 4 mesi

Gio, 12/03/2026 - 10:04

Condividi su:

Si chiude con un patteggiamento ad un anno e 4 mesi di reclusione la vicenda del 20enne “piromane” di Città di Castello, arrestato per aver dato alle fiamme le auto dei familiari della sua ex fidanzata.

La sentenza, emessa dal Gup del Tribunale di Perugia Valeria Casciello, mette il punto su una sequenza di due incendi dolosi che. tra il 2024 e il 2025. aveva seminato il panico tra i residenti di Umbertide. Contestualmente alla pena, per il giovane è stata disposta la revoca degli arresti domiciliari.

L’indagine, condotta dai carabinieri, ha ricostruito un quadro di ritorsioni pianificate a seguito della rottura di una relazione sentimentale. Il primo episodio risale alla notte del 24 giugno 2024 in via Tiberina: l’auto, di proprietà del padre della ex, venne distrutta dalle fiamme sprigionatesi da una tanica di benzina lasciata sul posto. In quell’occasione, il rogo non risparmiò altri due veicoli parcheggiati accanto, trasformando il parcheggio condominiale in un inferno di fumo e lamiere.

Il secondo episodio, dai contorni quasi identici, si è consumato il 17 aprile 2025 in via della Luna. Stavolta il bersaglio era la Renault Kadjar intestata all’attuale compagno della madre della ragazza. Anche in questo caso, la propagazione del calore aveva danneggiato parzialmente una macchina ferma nelle vicinanze.

A tradire il giovane tifernate è stata una combinazione di imprudenze – come le chat con la ragazza – e i filmati di una stazione di servizio Esso proprio sulla statale Tiberina: le telecamere hanno ripreso un ragazzo mentre riempiva bottiglie di plastica con del carburante pochi istanti prima del secondo incendio. La perquisizione domiciliare ha poi permesso ai militari di sequestrare gli indumenti, perfettamente coincidenti con quelli immortalati nei video.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Bullizzano uno studente insultandolo e tirandogli cose: ammonimenti per cinque giovani

Gubbio e Gualdo

In biblioteca “GualdoART”, festival dell’arte e del benessere inclusivo

Perugia

Docu-film stasera al Melìes, “E se ora, lontano – un’altra voce esiste” dedicato ai giovani

in umbria

Città di Castello

Due auto in fiamme dopo rottura con la ex, 20enne patteggia un anno e 4 mesi

Star Bene

Il declino cognitivo parte dall’intestino, da uno studio nuove strade per combatterlo
Ultim'ora Italia

Meteo, arriva la svolta fredda: mite fino al weekend, ma poi tornano pioggia e neve

Ultim'ora Italia

Ucraina, Russia colpisce Zaporizhzhia con bombe teleguidate: diversi feriti

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!