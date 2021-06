Droga negli slip, fermato a Balanzano dalla polizia

Durante il controllo si tastava furtivamente l'inguine: trovate 7 bustine di cocaina | Rimpatriato in Albania

Droga negli slip del pendolare della cocaina. La polizia, durante un controllo a Balanzano, ha fermato l’auto di un cittadino albanese, spesso in viaggio verso Perugia.

Durante il controllo nella vettura il giovane si è toccato l’inguine. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione trovandogli negli slip 7 confezioni termosaldate di cocaina, per un peso totale di oltre 4 grammi.

Da ulteriori accertamenti è risultato che il giovane, anche in un recente passato, soggiornava in Italia per brevi periodi per poi lasciare il paese e che durante il suddetto periodo soggiornava, come in questo caso, presso affittacamere, da propri connazionali.

L’estensione del controllo alla stanza in questione ha permesso di reperire materiale di confezionamento della sostanza e una ulteriore somma pari a circa 430 euro.

La sostanza, il materiale utilizzato per il confezionamento e le somme di denaro venivano, dagli agenti, sottoposti a sequestro, mentre l’uomo veniva deferito all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel contempo l’uomo veniva messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia per l’avvio delle pratiche relative alla propria espulsione dal territorio nazionale. E’ stato quindi accompagnato all’aeroporto di Fiumicino per il rimpatrio in Albania.