Droga nascosta nel passeggino della figlia, arrestato 25enne

Sembrava una normale famiglia a spasso per Terni in un caldo pomeriggio di giugno, ma qualcosa ha comunque insospettito gli agenti della terza sezione della squadra mobile. I poliziotti, in servizio nella zona della stazione ferroviaria durante l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, come disposta dal Questore Antonino Messineo, hanno notato l’atteggiamento nervoso del giovane capofamiglia, mentre – insieme alla moglie e ai due figli minori, uno dei quali in passeggino – si avviava a prendere il treno.

La famiglia è stata quindi fermata per un controllo e, dall’interno del materassino del passeggino, è saltato fuori un grosso involucro, contenente quasi 3 etti di marijuana.

Il giovane, un nigeriano di 25 anni, con un precedente per ricettazione, richiedente asilo e residente con la famiglia in un’altra regione, è stato arrestato e la droga è stata sequestrata. Questa mattina è stato giudicato con rito direttissimo e il Giudice lo ha condannato ad 1 anno di condizionale e ha disposto la misura del divieto di ritorno per tre anni nel comune di Terni. La moglie è risultata estranea ai fatti.

