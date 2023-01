Drammatico incidente mortale, perde la vita un 36enne. Un uomo in fuga - Tuttoggi

Incidente mortale tra Cascata delle Marmore e Collestatte: perde la vita un uomo di Ferentillo. Giovane in fuga dopo schianto

Un drammatico incidente mortale si è verificato nella serata di sabato 28 gennaio, intorno alle 21.30, lungo la strada Valnerina (Km 7), tra la Cascata delle Marmore e Collestatte Piano. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’incidente è avvenuto tra un’Alfa Romeo e una Smart.

Lo schianto tra i due veicoli, uno procedeva in direzione Arrone, mentre l’altro usciva dal parcheggio di piazza Fatati, è stato talmente violento che il conducente della Smart, un 36enne di Ferentillo, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, perdendo la vita sul colpo. Sul posto si sono subito portati i soccorsi: Vigili del Fuoco, Polizia e operatori del 118 che non hanno potuto far altro che registrato il decesso del 36enne.