Dopo quasi 3 anni ufficio postale di via Togliatti riapre tutte le mattine - Tuttoggi

La filiale all’interno del centro commerciale Belvedere (nel quartiere Madonna del Latte) tornerà all’orario pre-Covid dal prossimo lunedì 13 marzo

A quasi 3 anni dall’entrata in vigore degli “orari anti-Covid” (25 maggio 2020), che hanno imposto l’apertura per sole tre mattine a settimana, l’ufficio postale di via Togliatti, a Città di Castello, è pronto a riaprire 6 giorni su 7.

La filiale all’interno del centro commerciale Belvedere (nel quartiere Madonna del Latte) tornerà all’orario pre-Covid dal prossimo lunedì 13 marzo, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.