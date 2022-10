Dopo oltre un mese ripristinate linee telefoniche nel buranese - Tuttoggi

Telecom Marche ha fatto sapere di aver provveduto a installare nuove infrastrutture, ritornate sia la rete fissa che mobile a Caicambiucci, San Lorenzo e San Bartolomeo

Dopo oltre un mese di silenzio – precisamente dagli eventi alluvionali del 15 settembre – nel buranese sono tornate a funzionare le linee telefoniche.

In seguito all’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito queste zone al confine con le Marche, anche a causa di numerosi tralicci spazzati via dalla furia dell’acqua, le aree di Caicambiucci, San Lorenzo, San Bartolomeo e Burano erano rimaste letteralmente isolate, con linea fissa e mobile (da sempre “precaria”) rimaste completamente mute e tutte le conseguenze del caso per le attività economiche e le varie emergenze, soprattutto di salute.