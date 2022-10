Linee telefoniche fuori uso da oltre 15 giorni, frazioni ancora "isolate" dopo alluvione - Tuttoggi

Torna a ripetersi l'annoso problema del buranese (Gubbio), nel 2021 segnale restò assente per 23 giorni | L'alluvione del 15 settembre ha spazzato via numerosi tralicci e telefono non funziona da allora

Linee telefoniche fuori uso da oltre 15 giorni. L’annoso problema del buranese (Comune di Gubbio) è tornato per l’ennesima volta a vessare questa zona al confine con le Marche, soprattutto dopo la terribile alluvione dello scorso 15 settembre.

E’ proprio da allora che – anche a causa di numerosi tralicci spazzati via dalla furia dell’acqua – le frazioni di San Bartolomeo, Santa Maria di Burano, Salia e Morena non hanno più la linea fissa funzionante, con tutte le conseguenze del caso per le attività economiche e le varie emergenze, soprattutto di salute.