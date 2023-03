Dopo anni di atti vandalici in Piazza Michelangelo arrivano le telecamere

La videosorveglianza sarà attivata tra la fine di marzo e i primi di aprile, in un'area spesso vessata da danneggiamenti ed episodi di insicurezza urbana | Già installate 4 telecamere

Tra la fine di marzo e i primi di aprile in Piazza Michelangelo, a Umbertide, avrà inizio la videosorveglianza grazie all’ausilio di 4 nuove telecamere.

Queste saranno utilizzate per controllare la zona interessata, spesso vessata da numerosi atti vandalici, e per individuare i presunti responsabili di danni ad arredi e auto in sosta. La progettazione in quest’area era cominciata già nel 2022 ed ora sono finalmente arrivati i relativi lavori di installazione.