Donna ubriaca in scooter, multa record da seimila euro e fermo del mezzo

share

E’ costato caro – in tutti sensi – l’incidente che ieri sera ha visto protagonista una donna a bordo del suo scooter lungo via Nazario Sauro.

Dopo aver scontrato con un’auto, la conducente del mezzo a due ruote è caduta in terra, per poi accordarsi con l’automobilista per compilare una constatazione amichevole.

Ma proprio a seguito del dolore accusato ad un ginocchio dalla donna, qualcuno dei presenti che stava assistendo alla scena ha pensato bene di avvisare i medici del 118, che a loro volta hanno richiesto anche l’intervento di una pattuglia della Polizia Municipale.

I vigili urbani dopo i rilievi di rito hanno ‘pizzicato’ la scooterista senza patente ed hanno anche effettuato l’alcool test che ha mostrato valori ben oltre il consentito.

Gli è stata quindi comminata una sanzione record da seimila euro con tanto di fermo dello scooter.

share

Stampa