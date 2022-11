Donna tenta doppia fuga, acciuffata dalla polizia

Non paga il biglietto dell'autobus e si nasconde in un negozio di abbigliamento, poi senza documenti cerca di scappare dagli agenti

Gli operatori della Squadra Volante della Questura di Perugia sono intervenuti in Via Settevalli a seguito della segnalazione, pervenuta alla Sala Operativa, da parte di un dipendente dell’azienda del trasporto pubblico. L’uomo ha raccontato agli agenti che una donna, nel corso dei controlli, era risultata priva del titolo di viaggio ed era scesa velocemente dall’autobus introducendosi in un negozio di abbigliamento. Dopo averla raggiunta all’interno dell’esercizio commerciale, la signora – che è risultata essere una cittadina straniera – ha riferito ai poliziotti di non essere in possesso di alcun documento, fornendo però le sue generalità.

Donna in fuga ‘acciuffata’ dai poliziotti

Gli agenti hanno quindi deciso di accompagnarla presso gli uffici della Questura per una più compiuta identificazione. È stato a quel punto che è andata in escandescenza e ha iniziato a inveire contro gli operatori, tentando di fuggire tra gli scaffali e scaraventando a terra i capi di abbigliamento presenti sugli espositori. Riportata alla calma, la donna è stata accompagnata in Questura per ulteriori accertamenti. È risultata essere di origini kazake, classe 1960. Gli operatori hanno inoltre riscontrato che le generalità fornite precedentemente agli agenti della Volante erano false.