Donna muore travolta in bici mentre va al lavoro al ristorante - Tuttoggi.info

Tragedia stradale nel pomeriggio di martedì 31 dicembre a Papiano di Marsciano, dove una donna è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre in bicicletta stava andando a lavoro in un ristorante per il veglione di San Silvestro. L’incidente mortale è avvenuto lungo la strada provinciale 375 in prossimità del locale: la donna in bici, una 55enne della zona, è stata travolta da un’auto condotta da un trentenne.

Per la ciclista non c’è stato nulla da fare, con il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto, per i rilievi e per regolamentare la viabilità, sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri della Compagnia di Todi. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore aprirà, come prassi in questi casi, un fascicolo per omicidio stradale.

(Foto di repertorio)