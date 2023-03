Donna morta a Onelli, 68enne arrestata per maltrattamenti

Oltre all’arresto scattato oggi, sono state eseguite perquisizioni a carico della responsabile della struttura privata (situata nel Reatino) e della stessa 68enne. Le indagini, coordinate dalla Procura di Spoleto, condotte dalla Compagnia Carabinieri di Norcia e dalla Stazione Carabinieri di Cascia, hanno preso avvio dal decesso di una delle due persone disabili, avvenuto il 15 febbraio scorso in località Onelli di Cascia, come era stato anticipato da Tuttoggi.info. Dagli accertamenti medico-legali, – fa sapere il procuratore facente funzione di Spoleto Vincenzo Ferrigno – non sono allo stato emersi elementi che comprovino che il decesso sia conseguenza dei maltrattamenti contestati e pertanto allo stato risulta contestato il solo predetto delitto di maltrattamenti.