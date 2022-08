Donna derubata fuori da supermercato con il trucco delle monete - Tuttoggi

A subire il furto con questa tecnica è stata una donna di Terni appena uscita dal supermercato Conad di Papigno. Dopo essere stata avvicinata da un uomo che l’aveva informata della perdita delle monete, è rimasta vittima del furto della sua borsetta. I ladri, subito dopo hanno anche utilizzato la carta bancomat per effettuare dei prelievi asportando la somma di 450,00 euro. Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Papigno sono partite dalle immagini del sistema di videosorveglianza esterna del supermercato ed hanno così ricostruito la vicenda. Uno dei malviventi è stato subito individuato e successivamente riconosciuto dalla donna derubata. L’uomo, un cubano di 22 anni, è stato denunciato a piede libero per il furto aggravato e sono in corso le ulteriori indagini per identificare la donna complice.

I carabinieri suggeriscono di non mettere la borsa sul sedile ma tenerla al seguito oppure tenerla vicino durante le operazioni di carico della spesa in macchina e di non farsi distrarre da nessuno durante queste attività. È importante, inoltre, non trascrivere il pin in foglietti che poi vengono tenuti nello stesso portafogli, utilizzando altri metodi per reperirlo al bisogno, come ad esempio un promemoria nel telefonino che ovviamente dovrà essere protetto da password.

