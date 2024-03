“Donna dell’anno”, a Turchetti il premio 2024 della Pro Ponte

Alla consegna del riconoscimento alla direttrice dell'Ipogeo dei Volumni anche il neo direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria D'Orazio

Maria Angela Turchetti, direttrice dell’Ipogeo dei Volumni, ha ricevuto dalla Pro Ponte il riconoscimento “Donna dell’anno 2024”. La cerimonia è stata una festa dell’archeologia e dell’arte, onorata dalla presenza di Costantino D’Orazio neo direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria dal 15 gennaio scorso personaggio televisivo, storico dell’arte e saggista. E’ bastata un’occhiata, entrando nella storica sede-museo della Pro Ponte, in via Tramontani a Ponte San Giovanni per fargli affermare: ”Sono veramente impressionato dall’attività di questa associazione soprattutto per il materiale che ha accumulato negli anni sia per la riproduzione delle opere etrusche ma, soprattutto, per questa miniera costituita dai costumi che l’associazione utilizza nelle ricostruzioni storiche. Penso che la partecipazione dei cittadini alla tutela, ma soprattutto alla valorizzazione del patrimonio storico del territorio, e non parlo solo per l’Umbria, sia fondamentale, perché io sono fermamente convinto che non sia un patrimonio che appartiene allo stato, ma che appartiene a tutti i cittadini. E quindi quando i cittadini sono interessati non solo a conoscerne il valore e conoscere il senso e la storia, ma soprattutto sono interessati a diffonderne il valore nel mondo, penso che sia la più grande soddisfazione per un amministratore pubblico”. A queste parole di D’Orazio gli è stato chiesto se il suo prestigio e la sua autorità saranno a fianco della Pro Ponte. “Certo, non c’è dubbio che il nuovo direttore dei musei di Perugia, tra i quali rientra anche l’Ipogeo dei Volumni, sia a fianco della vostra associazione, non solo al fianco, ma facciamoci venire delle idee per realizzare insieme iniziative che serviranno a valorizzare il grande lavoro che stiamo facendo nel restauro, in questo momento, delle urne all’interno dell’Ipogeo e nel restauro dell’intero parco che restituiremo rinnovato alla cittadinanza speriamo nel giro di meno di due anni”.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Palmerini e della sua vice Cardinali, ha condotto la serata Antonio Brunori presentando l’illustre ospite, lieto di essere nella sede della pro ponte e lieto di annunciare il suo programma di lavoro quale responsabile dei quattordici musei regionali lodando l’operato della premiata Turchetti per l’evento concomitante dell’8 marzo con la visita guidata al cantiere di restauro dell’Ipogeo dei Volumni. Dopo una pausa dedicata all’arte della danza con un tango offerto da Arianna e Stefano è avvenuta la cerimonia di consegna del riconoscimento a Maria Angela Turchetti con questa motivazione: ”Apprezzata etruscologa, ha messo a disposizione la propria professionalità e passione nella valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio e nella promozione della cultura etrusca”.

“Mi sento quasi in difficoltà – ha detto stringendo al petto il riconoscimento – a ricevere questo premio, perché vorrei che siano i fatti degli anni futuri a parlare. Ma è un onore aver potuto condividere fin da ora questa esperienza etrusca a Ponte San Giovanni, a Perugia e nel territorio umbro. Spero di onorare questo incarico anche negli anni a venire”. Il numeroso pubblico, intervenuto anche per gustare le specialità gastronomiche provenienti dalla cucina che ha visto impegnati soltanto uomini, si è intrattenuto sia con la premiata che con l’illustre ospite in una delle sue prime uscite ufficiali da quando dirige la GNU (Galleria Nazionale dell’Umbria). Per l’amministrazione comunale era presente il consigliere Paolo Befani..