“Don Matteo” torna a Spoleto ed arriva anche il film “Giulietta è Romeo”

Da metà settembre le riprese di Don Matteo 14 a Spoleto. Ed a ottobre si registra anche un film della Indiana Production

“Don Matteo” torna a Spoleto: le riprese della 14esima stagione si terranno nella città ducale infatti da metà settembre. Dopo il set allestito già da diverse settimane a Roma per quanto riguarda gli interni e le riprese che hanno già interessato la Valnerina ed in particolare Castelluccio di Norcia, Raoul Bova (nei panni di Don Massimo – Matteo Mezzanotte) e Nino Frassica insieme al resto del cast arriveranno a Spoleto fra un mese, il 18 settembre. I vari blocchi di riprese dovrebbero tenersi fino a febbraio – marzo 2024.

Per Don Matteo 14 stanziati dal Comune 250mila euro

Come già per le passate edizioni della popolare fiction ormai orfana di Terence Hill, anche Don Matteo 14 vedrà il contributo economico del Comune di Spoleto per sostenere le riprese in città. La giunta comunale guidata dal sindaco Andrea Sisti ha di recente deliberato di stanziare complessivamente 250mila euro, da erogare alla casa di produzione Lux Vide in due tranche entro giugno 2024; un contributo più alto rispetto al passato. Mentre proprio in questi giorni sono stati erogati 20mila euro al consorzio ConSpoleto per le riprese di Don Matteo 13 (costate 180mila euro in totale alle casse comunali tra la fine del 2021 ed il 2023).

A ottobre si girà il film “Romeo è Giulietta”

Intanto la città del Festival dei Due Mondi si appresta ad ospitare anche un’altra produzione cinematografica. In questo caso si tratta di un film, prodotto da Indiana Production, dal titolo “Romeo è Giulietta”. Le riprese a Spoleto sono previste per ottobre, dopo il primo blocco di riprese di Don Matteo. La giunta comunale ha di recente concesso il patrocinio del Comune per la realizzazione del lungometraggio.

“Il lungometraggio “Romeo è Giulietta” – viene spiegato nella delibera di giunta – è una brillante e irriverente commedia dell’equivoco: il dramma di un celeberrimo regista teatrale che ha perso il suo tocco magico e chiede di mettere in scena un ultimo, straziante “Romeo e Giulietta”; l’angoscia di due giovani attori che sognano di calcare i maggiori palcoscenici ma non riescono a slegarsi da quella precarietà economica ed esistenziale che incombe su di loro; il Festival di Spoleto come rappresentazione del desiderio finale. Il progetto cinematografico “Romeo è Giulietta” mira a contribuire attivamente alla diffusione dell’arte e della cultura nel nostro territorio, ma soprattutto garantisce la valorizzazione dell’immagine di Spoleto come centro culturale attivo e vivace, attraendo turisti e visitatori in grado di alimentare quel turismo culturale che tanta parte ha nell’economica del territorio. Il progetto inoltre offre la possibilità di

coinvolgere i giovani talenti locali e promuovere l’arte teatrale della città, consentendo al tempo stesso di

incrementare l’offerta culturale del nostro Comune“.