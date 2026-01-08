Don Matteo, le novità Giancontieri e Diletta Leotta e un doppio mistero per la nuova edizione - Tuttoggi.info

Inizia nel segno del mistero la prima puntata di Don Matto 15, la fortunata fiction di Rai1 girata a Spoleto, in onda giovedì 8 gennaio.

Anzi, un doppio mistero. Il primo riguarda Maria, una ragazza di 16 anni trovata da Don Massimo (interpretato da Raoul Bova) ferita e priva di sensi. Al suo risveglio, Maria non ricorda nulla del suo passato.

L’altro mistero è quello relativo al futuro del maresciallo Cecchini (Nino Frassica). A causa di una dimenticanza del capitano Martini (Eugenio Mastrandrea), rischia di dover andare forzatamente in pensione. Per prendere il suo posto è già arrivata a Spoleto la marescialla Caterina Provvedi. Il personaggio interpretato da Irene Giancontieri è una delle grandi novità di questa edizione di Don Matteo. Insieme a quella, che ha così tanto incuriosito chi si è trovato a Spoleto nei giorni in cui è stata girata la fiction, di Diletta Leotta. L’architetta Gabri, nella fiction, che ha aiutato il capitano con i lavori in casa e che arriva a turbare una cena romantica, facendo ingelosire la fidanzata Giulia (Federica Sabatini).

Diletta Leotta è la guest star in questa serie insieme a Max Tortora, Tosca D’Aquino, Alessandro Borghese, Carolina Benvenga, Giulio Beranek, Valeria Fabrizi.