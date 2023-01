Don Matteo 14, Maria Chiara Giannetta sostituita da Gianmarco Saurino? I fan sognano Montedoro - Tuttoggi

A sostituire Giannetta sarà Saurino?

Al momento certezze in tal senso non ce ne sono, ma gli ‘spifferi’ dicono che sostituire il capitano Oliveri dovrebbe essere Gianmarco Saurino, volto noto delle fiction e che in Umbria è già stato sul set di Che Dio ci aiuti, fiction Rai girata ad Assisi, di cui l’attore ha un bellissimo ricordo: “Devo molto a Che Dio ci aiuti e a Stefano Vicario – aveva confessato nel 2022 ospite del Giffoni Film Festival – e inoltre giravamo ad Assisi, in una terra meravigliosa come l’Umbria che ci ha accolti benissimo”.

Montedoro: “Tornerei in Don Matteo, la mia malattia una fake news”

Ma i fan sognano un ritorno del capitano Giulio Tommasi, al secolo Simone Montedoro, nel cast dal 2008 al 2016 (e un cameo nel 2020). Intervistato da Serena Bortone per Oggi è un altro giorno, l’attore ha spiegato di essere rimasto legato a Don Matteo: “Ho iniziato a girarla che avevo 32, 33 anni. Una bellissima esperienza, rimarrà sempre nel mio cuore. Ci tornerei volentieri”. L’attore potrebbe quindi sicuramente tornare, anche se al momento non c’è nulla di certo sul come e quando e con quali tempistiche questo potrebbe succedere.

Montedoro ne ha anche approfittato per chiarire definitivamente le ‘fake news’ a proposito della sua malattia: “Sto bene e in salute. Ogni tanto escono queste fake news online che possono anche danneggiare la carriera di una persona. Vent’anni fa ho avuto un problema, che per fortuna ho risolto. Fate attenzione a quello che leggete e – per rispetto di chi sta male davvero – non date retta a certe notizie”.