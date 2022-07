Maria Chiara Giannetta al Giffoni Film Festival: "Innamorata dell'Umbria, Spoleto mi ha regalato dei momenti splendidi" - Tuttoggi

La splendida 30enne attrice foggiana, star delle serie tv cult Blanca e Don Matteo, sta vivendo un momento d’oro, professionalmente parlando, e con la consacrazione pop sul palco del Festival di Sanremo ora è una delle artiste più richieste del panorama italiano. Durante la prima partecipazione al Giffoni Film Festival ha incantato i giffoner con il brio e la simpatia che la contraddistinguono. Si è commossa quando è stata insignita del Giffoni Award e ha voluto un selfie con i jurors per immortalare una chiacchierata preziosa e a dir poco intima.

Al momento Maria Chiara Giannetta sta girando la seconda stagione di Buongiorno mamma, mentre per quanto riguarda Blanca le riprese della seconda stagione saranno tra ottobre/novembre. Per quanto riguarda don Matteo, invece, le sceneggiature sono ancora in fase di scrittura e l’attrice non prevede di tornare in Umbria prima di qualche mese. Almeno per lavoro, “perché – spiega rispondendo a una domanda di Tuttoggi.info – io sono innamorata dell’Umbria, oramai ci torno anche spesso: Spoleto mi ha regalato dei momenti bellissimi, ho il mio negozietto preferito, la mia gelateria. Spoleto mi e ci aiuta anche a entrare nel mood delle riprese, sembra di essere in gita scolastica. Quando siamo a Spoleto finiamo di girare senza tornare a casa, ci si vedeva in piazza. A Roma è una cosa è più difficile da fare, ci sono degli orari meno ferrei ma ci sono tanti trasporti in macchina, dei trasferimenti… c’è insomma un’atmosfera più ‘lavorativa’. A Spoleto sei lì, in una sorta di bolla che vivi più a pieno, le scene riusciamo a provarle anche sul posto, e goderci l’atmosfera. Per un attore l’ambientazione è un costume, più lo respiri e lo vivi più entri nel personaggio”.

E interpellata sul se sa quando tornerà, Maria Chiara Giannetta anticipa che spera di tornare ma “Però purtroppo no… ancora non sappiamo quando torneremo!“.