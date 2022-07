Gianmarco Saurino, l'omaggio all'Umbria dal Giffoni 2022: "Una terra bellissima" - Tuttoggi

E a proposito dell’Umbria, “Vivere quel set per me ha significato davvero imparare cosa significhi girare un fiction in maniera perfetta. Inoltre giravamo in una terra meravigliosa come l’Umbria che ci ha accolti benissimo”.

Lasciata Che Dio ci aiuti, Gianmarco Saurino è apparso anche in Doc – Nelle tue mani. “E’ stato schizofrenico – dice – raccontare il Covid in tempo reale, ci si sente investiti di una responsabilità che abbiamo scelto di sposare. Tutti i ruoli che si interpretano consegnano qualcosa. Il personaggio di Lorenzo è molto protettivo, come sono io. Proteggere qualcuno ti fa sempre stare meglio. E difendo la scelta di farlo morire, è stato un modo per omaggiare i tanti professionisti e le persone che hanno perso la loro battaglia contro questo terribile virus“.