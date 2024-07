Devastante incendio a Orvieto, case minacciate dalle fiamme - Tuttoggi.info

Sedici vigili del fuoco, 7 mezzi di terra e due di aria: vasto incendio a Biagio di Orvieto. In fiamme campi di grano e bosco

Aggiornamento ore 16.23 – L’incendio è attualmente sotto controllo. Sta bruciando un fienile adiacente un’abitazione ma sembra evitato il pericolo di propagazione. Il mezzo aereo sta rientrando.

Dal primo pomeriggio di oggi, 10 luglio, i Vigili del fuoco di Orvieto stanno lavorando in località Biagio nel comune di Orvieto per un vasto incendio che ha coinvolto degli appezzamenti di grano e della superficie boscata che minaccia delle abitazioni situate in prossimità del fronte del fuoco. Sul posto, oltre la squadra di Orvieto, sono arrivate in supporto una dalla centrale di Terni ed una dal comando di Viterbo, distaccamento di Gradoli, per un totale di circa 16 persone con 7 mezzi. Sta operando, inoltre, l’elicottero AW 139 dei Vigili del fuoco proveniente da Roma Ciampino con il coordinamento del DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) arrivato da Terni. A breve si è in attesa di altro mezzo aereo assegnato dal COAU (Centro Operativo Aereo Unificato) per la campagna boschiva.