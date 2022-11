Depositi, Bot, azioni: ecco dove gli umbri tengono i loro risparmi

I risparmi delle famiglie

I depositi delle famiglie umbre ammontano a 14 miliardi e mezzo di euro. Di cui quasi 9 miliardi e mezzo tenuti nei conti correnti e 5 miliardi investiti nei depositi a risparmio.

Ci sono poi 6,6 miliardi investiti nei titoli a custodia: titoli di Stato (1,2 miliardi, in diminuzione del 4,7%); obbligazioni bancarie italiane (355 milioni, -13% in un anno); azioni (596 milioni, -19,6%).

I soldi delle imprese

Diversa la dinamica dei risparmi delle imprese. I cui depositi ammontano a 5,6 miliardi di euro, di cui 5,3 miliardi nei conti correnti (saliti dell’8%) e solo 337 milioni (-21,8%) in depositi a risparmio.

Quanto ai 2 miliardi detenuti in titoli a custodia (+43,2%), 50 milioni sono investiti in titoli di Stato italiani (-4,1%), 54 milioni in obbligazioni bancarie italiane (-1,6%), ed oltre un miliardo e mezzo in azioni, forma di investimento cresciuta sensibilmente (+68,6%).