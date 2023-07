Deltaplanista precipita a Castelluccio: ricoverato a Perugia

Intervento dei vigili del fuoco per salvare il tedesco

Deltaplanista precipita a Castelluccio e per salvarlo intervengono i vigili del fuoco. La squadra dei vigili del fuoco di Perugia in servizio di vigilanza a Castelluccio è stata allertata intorno alle 17.25 per un deltaplanista tedesco di 57 anni precipitato su una gola in località Vetturetto nel Comune di Norcia a circa 400 m dalla strada provinciale SP 477.

Sul posto sono intervenuti anche Croce Rossa Italiana e SASU. Il paziente è stato stabilizzato dal personale medico, presentava forti dolori agli arti inferiori, successivamente è stato trasportato dall’elisoccorso del 118 all’ospedale Silvestrini di Perugia.