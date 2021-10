Decreto di chiusura per locale di Deruta | Denunce, segnalazioni, sequestri dei CC di Todi - Tuttoggi

nella serata del 21 ottobre, i Carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio di Deruta finalizzato alla prevenzione.

I Carabinieri della Compagnia di Todi, nella serata di ieri, 21 ottobre, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio di Deruta finalizzato alla prevenzione.

Nell’ambito dei controlli quattro persone di età compresa tra 30/40 anni sono state denunciate in stato di libertà per aver rifiutato di sottoporsi all’accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti.

I veicoli in uso sono stati sono stati sottoposti a sequestro per la successiva confisca e le patenti di guida ritirate.

Nel corso della stessa attività tre 30enni sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, del tipo cocaina e hashish per complessivi 5 grammi sottoposti a sequestro e i tre sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa.

Durante il servizio sono stati controllati 83 veicoli e contestate diverse infrazioni al Codice della Strada per uso del telefonino durante la guida e senza copertura assicurativa.

L’attività ha visto i militari della Stazione di Deruta impegnati anche nella notifica di un provvedimento di chiusura di un esercizio pubblico situato in quel centro cittadino. I fatti risalgono ad alcuni mesi indietro, dopo il verificarsi di alcuni gravi episodi di disturbo dell’ordine pubblico. L’Autorità preposta ha emesso un decreto di sospensione attività per 15 giorni.