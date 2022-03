Dantedì, appuntamento al Laboratorio di Scienze Sperimentali

Interverranno Edoardo Boncinelli e Massimo Arcangeli

Si rinnova anche in questo 2022 l’ormai consueto appuntamento del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno in occasione del “Dantedì”. E così, anche quest’anno la struttura presieduta dal professor Maurizio Renzini e diretta dal professor Pierluigi Mingarelli si prepara a celebrare il “Sommo poeta”, colui che con la sua “Divina Commedia” ha ispirato anche quel “virtute e conoscenza” che accompagna da ormai undici anni la “Festa di Scienza e Filosofia”. L’appuntamento è per venerdì 25 marzo, quando cioè in tutta Italia si ricorda Dante Alighieri. Protagonisti del “Dantedì” del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno saranno, quest’anno, il fisico, genetista, filosofo e grecista Edoardo Boncinelli e il linguista e critico letterario Massimo Arcangeli.

Riflessioni sul valore della Commedia

“Prosegue l’impegno del Laboratorio di Scienze Sperimentali nel proporre profonde riflessioni sui valori generali che sono contenuti e rintracciabili nella Divina Commedia – ha commentato il direttore Pierluigi Mingarelli -. Relatori d’eccezione saranno, in questa occasione, il professor Boncinelli e il professor Arcangeli, che sono due dei referenti scientifici di ‘Festa di Scienza e di Filosofia – Virtute e Canoscenza’ e che da tempo conducono una ricerca congiunta sull’opera di Dante. La loro partecipazione collega l’iniziativa del prossimo 25 marzo alla XI edizione di ‘Festa di Scienza e di Filosofia – Virtute e Canoscenza’, nella quale anche altri scienziati presenteranno studi e e riflessioni sulla Divina Commedia”.

Un dialogo virtuale a due voci

Ad attendere il pubblico nella Sala conferenze del Laboratorio, in via Isolabella, sarà dunque un dialogo virtuale a due voci, dall’inedito titolo “La Commedia e i sentimenti universali”, che vedrà il professor Massimo Arcangeli in presenza ed il professor Edoardo Boncinelli in collegamento. “Quali segreti etimologici celano ‘amore’ o ‘amicizia’, ‘affetto’ o ‘pietà’, ‘simpatia’ o ‘antipatia’, ‘invidia’ o ‘rancore’, ‘odio’ o ‘disprezzo’ ‘rabbia’ o ‘rassegnazione’, ‘superbia’ o ‘umiltà’? Quali aree del cervello sono coinvolte quando parliamo di sentimenti universali ed elementari? Un linguista e un letterato – spiegano i due relatori – si confrontano su questi due grandi temi, fra parole e cose, interrogando il poema dantesco. In che modo Dante esprime o rappresenta, nella ‘Commedia’, la grande varietà di un mondo sentimentale che tocca e coinvolge con la stessa intensità il suo personaggio, le sue guide e le anime incontrate?”.

Appuntamento in via Isolabella

L’appuntamento, quindi, è per venerdì 25 marzo, alle 16.30 nella Sala delle Conferenze di via Isolabella. Per partecipare sarà possibile prenotare al numero 0742342598 e occorrerà essere muniti di Green pass. Ci sarà, inoltre, la possibilità di seguire l’incontro attraverso la diretta streaming che verrà trasmessa sulla pagina Facebook e il canale YouTube del Laboratorio e di Festa di Scienza e Filosofia.