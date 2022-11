Dall’ontopsicologia a Tim, Report riaccende i riflettori su Pezzi e Meneghetti

Le telecamere della trasmissione di Rai3 sono tornate a Pissignano in Umbria, seguendo il filo della formazione dell'ex conduttore tv

Dalle partite di calcio “a singhiozzo” in streaming fino all’ipotesi di riacquisizione statale della rete attraverso il Progetto Minerva per l’acquisto di Tim da parte dello Stato. In mezzo, le vicende di Tim e Vivendi, attraverso il ruolo di mediazione di Andrea Pezzi, seguace dell’ontopsicologia di Antonio Meneghetti. Che ha portato molti suoi seguaci ad acquistare case all’interno del borgo di Pissignano, a Campello sul Clitunno, dove è stata eretta una statua del controverso professore.

Nella puntata di Report, anche con una lunga intervista ad Andrea Pezzi, ex celebre conduttore televisivo di Mtv, tornato poi nel piccolo schermo nel 2006 con un programma su Rai2, “Il Tornasole”, in cui ospita Antonio Meneghetti, ex frate francescano, fondatore dell’ontopsicologia.