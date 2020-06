Bata Atanasijevic positivo al Coronavirus. La notizia è riportata dal giornale serbo Sport Klubu. Che informa che l’opposto della Sir Safety Conad Perugia, arrivato in Serbia da Perugia dopo la quarantena, è risultato positivo ad un tampone effettuato nel suo Paese.

A Perugia, Bata era risultato negativo ai tamponi a cui era stato sottoposto. Da marzo la Sir, come le altre formazioni della Superlega, ha sospeso gli allenamenti.

L’atleta è stato visitato al reparto malattie infettive e poi dimesso. Seguirà le cure in casa, visto che presenta sintomi leggeri. Atanasijevic è ovviamente in isolamento, per due settimana.

L’opposto, poco prima della pandemia, ha rinnovato con la Sir fino al 2020 per la gioia dei Sirmaniaci e di tutti gli appassionati sportivi perugini.