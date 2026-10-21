Dal Galà Umbro al Fair Play di Parigi: premio al giovane Bartocci - Tuttoggi.info

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Dal Galà Umbro al Fair Play di Parigi: premio al giovane Bartocci

Redazione

Dal Galà Umbro al Fair Play di Parigi: premio al giovane Bartocci

Mer, 21/10/2026 - 06:13

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Dall’Umbria a Parigi, nel segno dello sport e dei suoi valori. Daniele Bartocci, giovane giornalista sportivo, si prepara a ricevere il prossimo 3 dicembre 2026 il prestigioso Fair Play Vox Award nell’ambito degli European Fair Play Awards, in programma presso l’Auditorium Pierre de Coubertin del Comitato Olimpico e Sportivo Francese (CNOSF), a Parigi.

Un nuovo riconoscimento per Bartocci (particolarmente legato, con la sua famiglia, all’Umbria) che arriva dopo il successo ottenuto in Umbria nel maggio 2026, quando Bartocci è stato premiato come miglior blogger sportivo al Gran Galà del Calcio Umbro 2026, nella suggestiva cornice della Locanda del Cardinale di Assisi. Una serata di prestigio che ha visto tra i premiati anche Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge, e Nicola Legrottaglie.

Il prossimo appuntamento parigino rappresenta un ulteriore traguardo per il giovane giornalista, apprezzato per il suo impegno nella comunicazione sportiva e nella valorizzazione dei principi di correttezza, rispetto e fair play. Il premio europeo, assegnato dall’European Fair Play Movement con il coinvolgimento di AIPS Europe, riconosce il valore di una narrazione sportiva attenta anche alla dimensione educativa e sociale dello sport.

Dall’esperienza vissuta ad Assisi alla ribalta internazionale di Parigi, il percorso del giovane Bartocci testimonia ancora una volta il forte legame tra informazione sportiva, passione e valori.

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