Dal 1 al 3 novembre i dolci italiani invadono Spoleto

share

Comincia oggi Dolci d’Italia, il nuovissimo evento di Epta Confcommercio Umbria che per tre giorni riempirà le vie del centro storico di Spoleto di dolci prelibatezze da tutta Italia, di corsi di pasticceria per grandi e piccoli, di spettacolo e di tanta allegria. Il taglio del nastro inaugurale si terrà questa sera alle 18.00 alla presenza delle istituzioni presso lo splendido complesso monumentale San Nicolò.

Saranno tre giorni eccezionali – dichiara Aldo Amoni, Presidente di Epta – in cui tutta la bellezza e qualità della pasticceria italiana, innovativa e tradizionale, saranno protagoniste assolute. Grazie al Comune, a Confcommercio e a tutti i nostri partner ed espositori, abbiamo animato piazze, palazzi e vie di questa splendida città. Da Piazza Pianciani al San Nicolò, passando per Corso Mazzini, Piazza del Mercato e la Sala degli Ori del palazzo del Comune, tutto il centro storico è stato invaso dalla dolcezza! Pur essendo un’edizione zero non ci siamo risparmiati e i visitatori troveranno tanti corsi per grandi e bambini e grandi ospiti in appuntamenti completamente gratuiti, come quello di sabato sera: la bravissima cantautrice Dolcenera conquisterà il pubblico con la sua voce alle 21.00 al teatro Caio Melisso.

E il secondo giorno del Festival non sarà da meno. Sabato 2 novembre continuano gli cooking show gratuiti per adulti della Sweet Academy al primo piano del San Nicolò. Alle ore 11.00 si comincia con il bravissimo Damiano Carrara che verrà anche premiato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Spoleto per la grandissima abilità nel promuovere l’eccellenza della pasticceria italiana anche all’estero. Alle 15.30 si tiene il cooking show dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto e alle 17.00 arriva il miglior gelatiere del mondo 2017, Alessandro Crispini, con Dalle Alpi all’Etna passando per gli Appennini. Nel pomeriggio si terranno anche i corsi gratuiti per bambini Piccoli Pasticceri crescono, a cura di Chef Annalisa Benedetti e in collaborazione con l’Associazione Per Loro. Alle 16.00 e alle 18.00 sarà possibile dedicarsi alla piccola pasticceria, realizzando golosi rotolini da gustare e portare a casa.

Prosegue anche l’iniziativa Sweet Shopping. Per trovare tutte le offerte riservate da esercizi commerciali e ristoranti aderenti ai visitatori di Dolci d’Italia basta cercare l’apposita vetrofania esposta dai partecipanti commerciali. Nei ristoranti della città, per i tre giorni del Festival, sarà anche possibile trovare un menu dolci arricchito appositamente per l’occasione con dolci regionali e non!

Dolci d’Italia vi aspetta a Spoleto dal 1 al 3 novembre 2019

Per rimanere aggiornati: www. dolciditalia.it; facebook: @festivaldolciditalia

share

Stampa