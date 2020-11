Dad al Giordano Bruno, la scuola ai ragazzi: “Insieme ce la faremo”

Da oggi lezioni in didattica a distanza (Dad) anche all’Istituto Giordano Bruno di Perugia. E sulla pagina Facebook della scuola è comparso un messaggio rivolto ai ragazzi e ai genitori per incoraggiamento entrambi in questo momento difficile sotto il profilo emotivo ma anche pratico.

“Cari ragazzi, come disposto dall’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 69 del 30.10.2020, dal 3 novembre le nostre lezioni si svolgeranno in DAD. E’ un periodo difficile ma “Noi ci siAMO” e cerchiamo di vivere il più serenamente possibile questo momento “facendo scuola”. Vi ascoltiamo, vi supportiamo, abbiate fiducia nel Nostro Istituto, fatto di insegnanti che condividono con Voi questo viaggio educativo, INSIEME CE LA FAREMO! Da una parte tale situazione vi fa sentire fragili ma dall’altra, vi renderà forti, capaci di creare buone azioni su cui costruire idee e soprattutto, vi consentirà di diventare GRANDI!”.

Il messaggio è stato molto apprezzato dai genitori che hanno commentato e messo like alla pagina FB. Un piccolo gesto che in momento come questo ha significato molto per la comunità scolastica tutta.

