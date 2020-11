Poco spazio per le aule, numero chiuso al “Volta”

Poco spazio per le aule, l’Itts “Volta” di Perugia sceglie il numero chiuso. Una decisione, quella del Collegio docenti, che viene contestata da Atrascuola – Rete degli studenti medi.

A partire dal prossimo anno scolastico, le nuove classi non potranno superare il tetto massimo di 8 o 10. Considerando che quest’anno i nuovi arrivati hanno formato 17 diverse classi, decidendo di accettarne solo 9, si andrebbero a dimezzare i prossimi primini.

Tes d’ingresso

L’esclusione verrà applicata in seguito a un test d’ingresso (con matematica, italiano e inglese) e a un colloquio in cui verrà valutata la volontà dello studente di entrare nella scuola.

La denuncia di Altrascuola

Dichiara Caterina Bigini, coordinatrice di Altrascuola – Rete degli Studenti Medi Perugia: “Noi riteniamo paradossale che una scuola pubblica faccia ricorso al numero chiuso e non accettiamo questa pessima modalità di organizzazione, l’unica che dovrebbe rimanere fuori dalle mura scolastiche.

Oggi come due anni fa riconfermiamo che questa soluzione è ‘una medicina peggiore della malattia’ e vogliamo per questo risposte immediate, che non costringano i docenti a tali ingiuste misure. Pretendiamo una reazione da parte di un’immobile Provincia e una sua posizione a favore di tutti gli studenti, reclamando che si mobiliti verso una tempestiva ricerca di spazi che mancano da fin troppo tempo“.