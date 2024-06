Da martedì 25 giugno un’estate a teatro con FATE - Tuttoggi.info

Inaugurata lo scorso anno come parte del progetto Umbria Family Theatre Fest della Regione Umbria, FATE – Famiglie a Teatro, torna anche quest’anno con la programmazione estiva che partirà da Amelia per toccare poi in più date le cittadine di Passignano e Paciano.L’obiettivo di creare un momento di condivisione tra genitori e figli in un’atmosfera serena, giocosa e magica. Fate esorta all’agire ma anche alla magia: si sta insieme, si guarda, si fanno esperienze, si immagina, si sogna.

Il primo appuntamento sarà martedì 25 giugno ad Amelia – ore 21.00 – dove ad esibirsi saranno Anna Chiara Castellano Visaggi e Luca Mastrolitti, in scena con Il principe e il povero, prodotto da Granteatrino di Pulcinella – Bari per la regia di Paolo Comentale, scene di Anna Chiara Castellano Visaggi e pupazzi di Natale Panaro.Per la messa in scena dello spettacolo Il Principe e il Povero, liberamente tratto dal grande classico della letteratura di Mark Twain, hanno tratto ispirazione dalle molte versioni animate e cinematografiche di questo capolavoro, amate e riconosciute dal pubblico dei bambini. Edoardo è un principe, Tom un bambino del popolo. Un giorno si incontrano per caso e scoprono di assomigliarsi come due gocce d’acqua, così decidono per gioco di scambiarsi abiti e modo di vivere. Ma non è così facile e divertente come pensano… In un turbinio di azioni divertenti e giocose, di avventure e malintesi, i due impareranno a guardare il mondo con occhi nuovi, ne usciranno migliorati e sapranno rivelare la loro vera natura. Le differenze economiche possono influenzare tutta la crescita di un bambino, ma non minarne la vera natura. E dall’esperienza di vita si può trarre lezione, com’è dimostrato nella storia di Mark Twain.

Un allestimento molto giocoso in cui un narratore attore interagirà con gli spettatori per coinvolgerli nelle vicende e per dialogare con i burattini protagonisti della storia. Il testo pone l’accento su quanto, nonostante le differenze economiche e culturali, la natura del bambino sia assolutamente la stessa a prescindere dalla provenienza familiare e come ognuno di essi possa, come il Povero di Twain, manifestare grande saggezza e generosità a prescindere dalla sua estrazione sociale.

Biglietti

Unico: €6,00

MTTMCard: €4,00

Per info e prenotazioni: 3761636555 – info@microteatro.it

Il cartellone di FATE proseguirà poi nei mesi successivi nei tre Comuni patrocinatori con:

27 GIUGNO 2024 ORE 21.00

La rocca | Passignano Sul Trasimeno

Al Mare

di e con Claudio M. Paternò

e con Ingrid Monacelli

pupazzi e scene: Ada Mirabassi

Produzione: MTTM Micro Teatro Terra Marique, Teatro di Figura Umbro

———————

09 LUGLIO 2024 ORE 21:00

Chiostro Sant’Agostino | Amelia

Il libro magico

di e con Carmine Barbato

e con Simone Fabiani

scenografia: Roberto Foresta

Costumi: Isaura Bruni

Supervisione Artistica: Manuele Morgese

Organizzazione: Odoardo Tomassi

musiche originali Daniele Savoldi

Produzione: Teatro Zeta – L’Aquila

———————

16 LUGLIO 2024 ORE 21:00

Chiostro Sant’Agostino| Amelia

17 LUGLIO 2024 ORE 18:30

Giardino Palazzo Baldeschi | Paciano

Il gatto e la volpe

di Mario Mascitelli

con Mario Aroldi e Mario Mascitelli

assistente alla regia: Silvia Nisci

costumi: Antonella Mascitelli

Produzione: Teatro del Cerchio – Parma

24 LUGLIO 2024 ORE 18.30

Giardino Palazzo Baldeschi | Paciano (Pg)

Camminando sotto un filo

Kabaret marionettistico comico-poetico-acrobatico

di e con Nadia Imperio

Con il contributo artistico di Beppe Dettori

Produzione: La botte e il cilindro – Sassari

Genere: Marionetta a filo

07 SETTEMBRE 2024 ORE 21:00

La rocca | Passignano sul Trasimeno (Pg)

Il segreto del bosco

di e con Claudio Massimo Paternò e con Ingrid Monacelli

da una storia di Eleonora Cecconi

Figure animate e scenografia: Mario Mirabassi

Produzione: MTTM Micro Teatro Terra Marique APS – TIEFFEU Teatro di Figura Umbro

