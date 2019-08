Da Fighille a…Netflix, la storia di Elvis tra sport e spettacolo “Ora voglio il Guinness”

share

Una forza esplosiva, un’amore infinito per lo sport e una grande attrazione verso il mondo dello spettacolo. Si potrebbe riassumere così la vita del 25enne di Fighille (Citerna) Elvis Gjeci, protagonista su Netflix della 3^ stagione di “Ultimate Beastmaster”, un moderno e spericolato “Giochi senza frontiere” internazionale.

I creatori del famoso format americano, tra cui figura anche Sylvester Stallone, lo hanno notato e contattato grazie ai suoi video sui social, in cui Elvis, un passato da ginnasta, è protagonista di acrobazie e verticalismi di ogni tipo che raccolgono migliaia di visualizzazioni. E’ così che anche la redazione di ‘Ultimate Beastmaster’, richiedendogli altri filmati con prove di resistenza varie per testare la sua idoneità al programma, lo ha selezionato per rappresentare l’Italia. Il 25enne, partito alla volta della California, ha quindi registrato a Hollywood, dove ha affrontato i temibili ostacoli della “Bestia” scontrandosi contro atleti di tutto il mondo.

Ma Elvis non è affatto nuovo a questo tipo di performance televisive. In molti infatti, nel 2015, lo avranno già visto su Sky Uno insieme ai Lux Arcana, una delle maggiori compagnie artistiche di spettacoli con fuoco e led in Italia, che allora riuscirono a conquistare la semifinale di “Italia’s got talent”. Ed è proprio con questo sodalizio che, attualmente, il 25enne lavora e gira il mondo con eventi e tournee che lo tengono quasi sempre lontano dall’Umbria.

Nel “tempo libero” Elvis è anche istruttore di ginnastica artistica per un gruppo di ragazzi. Già perché il primo amore non si scorda mai e per il citernese, quest’ultimo, è proprio la ginnastica artistica, che ha cominciato a praticare all’età di 8 anni già con grandi risultati a livello nazionale. Per anni si è poi allenato, 8 ore al giorno e 6 giorni su 7, con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) di Tirrenia, “da cui ho avuto la fortuna di ricevere una formazione che oggi mi porta a essere quello che sono, grazie anche ai sacrifici fatti da piccolo. – ha detto – Poi nella mia carriera, sfortunatamente, c’è stata una serie di infortuni che mi hanno portato a smettere di continuare con questa disciplina a livello agonistico“.

Elvis però non si è arreso, consapevole di avere capacità non comuni e avendo pure accarezzato il sogno Olimpiadi: “Mi sono rimesso e ho deciso che tutto il lavoro che avevo fatto non poteva essere buttato via così“. Da qui è iniziata la sua seconda vita: un nuovo punto d’inizio con i Lux Arcana, i video delle sue performance sui social e infine la prestigiosa “convocazione” per Ultimate Beastmaster.

Quando gli chiediamo se parteciperà ancora ad un noto programma televisivo o se ha in testa un obiettivo in particolare lui ci sorprende e, al tempo stesso, ci spiazza: “In tv non ne sono certo ma la mia ferma volontà ora è apparire in un libro…quello del Guinness dei Primati! Sono infatti in attesa di battere 3 Guinness World Record. In realtà c’è solo da ufficializzare il tutto e inviare la documentazione alla loro redazione, con cui ho già parlato“.

