Da Fausto Leali a Chiara Galiazzo: il parterre d’eccezione di ProSceniUm 2026 - Tuttoggi.info

Fausto Leali, Chiara Galiazzo, Roger Wright, Vincenzo Incenzo e Giorgio Carli sono gli ospiti dell’ottava edizione di “ProSceniUm – Festival della Canzone Città di Assisi, concorso nazionale dedicato alla musica cantautoriale emergente, in programma sabato 17 ottobre alle ore 21 al Teatro Lyrick di Assisi. A condurre la serata saranno Pino Insegno, attore, doppiatore e presentatore tra i volti più conosciuti della televisione italiana, e Loredana Torresi, cantante, presentatrice e vocal coach.

Protagonisti della competizione saranno nove giovani artisti provenienti da diverse regioni d’Italia, chiamati a contendersi il titolo di vincitore di una manifestazione che, edizione dopo edizione, si è affermata come vetrina nazionale per la nuova canzone d’autore.

Tutte le esibizioni saranno rigorosamente dal vivo, accompagnate da un’orchestra di 35 elementi, diretta dal maestro Giovanni Sannipoli, con Michele Scarabattoli nel ruolo di direttore musicale. Tra una performance e l’altra, sul palco si alterneranno gli ospiti dell’edizione 2026.

A partire da Fausto Leali, una delle voci più riconoscibili della musica italiana. In oltre sessant’anni di carriera ha attraversato generazioni e stagioni musicali, legando il proprio nome a brani entrati nella storia della canzone italiana come A chi, Io amo e Ti lascerò, con il quale vinse il Festival di Sanremo nel 1989.

Accanto a lui Chiara Galiazzo, cantautrice e vincitrice della sesta edizione di X Factor. Nel corso della sua carriera si è distinta per la sensibilità interpretativa e per brani come Due respiri e Straordinario, oltre al fortunato duetto con Mika in Stardust, arrivato al primo posto della classifica italiana. Più volte protagonista al Festival di Sanremo, Chiara è oggi una delle voci più riconoscibili della sua generazione.

Tra gli ospiti anche Roger Wright, cantante, attore e performer britannico dalla lunga carriera nel West End londinese, già ospite di ProSceniUm nel 2022. Primo interprete di Simba adulto nel cast originale londinese di The Lion King, ha vestito i panni di Marvin Gaye in Dancing in the Streets, lavorando anche al fianco di Martha Reeves, ed è stato tra le voci protagoniste di Thriller Live, dedicato alla musica di Michael Jackson. Oggi affianca all’attività concertistica la scrittura e la produzione di musica e spettacoli, tra cui The Feel Good Show.

A rappresentare il mondo della scrittura d’autore sarà Vincenzo Incenzo, paroliere, compositore e autore che nel corso della sua carriera ha firmato canzoni per alcuni dei maggiori interpreti italiani, tra cui Renato Zero, Lucio Dalla, Michele Zarrillo e Antonello Venditti, oltre ad aver lavorato a opere teatrali e musical.

Completa il parterre degli ospiti Giorgio Carli, musicista e interprete con oltre trent’anni di esperienza artistica, capace di spaziare dal repertorio lirico alla musica per il teatro e alle grandi produzioni musicali.

La manifestazione, ideata e organizzata dall’Associazione culturale ProSceniUm – Progetto Scenico Umbro, è realizzata con il sostegno di Fondazione Perugia, Nuovo IMAIE – I diritti degli artisti, CNA Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria e BCC di Spello e del Velino; con il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea legislativa dell’Umbria e della Provincia di Perugia; in collaborazione con la Città di Assisi e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Una rete di partner istituzionali e privati che accompagna un progetto nato per promuovere la nuova canzone d’autore e offrire occasioni di visibilità e crescita ai talenti emergenti provenienti da tutta Italia.

Spazio alla solidarietà con il Premio Canticum – Anche l’edizione 2026 rinnova l’attenzione alla solidarietà attraverso il Premio Canticum, quest’anno dedicato alla Fondazione Valter Baldaccini di Foligno, impegnata nel sostegno alle persone più fragili attraverso progetti educativi, percorsi di inserimento lavorativo e iniziative rivolte alle famiglie in difficoltà. In particolare, ProSceniUm sosterrà il progetto “Con le famiglie”, rivolto ai nuclei familiari più vulnerabili con bambini al di sotto dell’anno di età. Attraverso visite domiciliari settimanali, le educatrici affiancano i genitori nelle difficoltà quotidiane, contribuendo a rafforzare le relazioni familiari e il collegamento con la rete dei servizi del territorio. Chi lo desidera potrà sostenere liberamente il progetto “Con le famiglie” attraverso una donazione alla Fondazione Valter Baldaccini: bit.ly/fvbconlefamiglie (IBAN: IT 84 Y 02008 21703 000104143165).

L’ingresso alla serata sarà gratuito, previa prenotazione del posto su Ticket Italia. ProSceniUm 2026 si prepara così a riunire sul palco del Teatro Lyrick giovani talenti, professionisti del settore e protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale, nel segno della canzone d’autore e della solidarietà. Un appuntamento che rinnova il legame tra il Festival e Assisi, trasformando per una sera la città in un luogo d’incontro tra nuove generazioni di artisti e nomi affermati dello spettacolo.

Tutte le informazioni sono reperibili online sul sito di ProSceniUm: www.prosceniumfestival.it.

Pagina Facebook: @ProSceniUmFestival

Pagina Instagram: @prosceniumfestival