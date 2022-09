Curva Nord, gradoni completati | Corsa contro il tempo per la riapertura VIDEO

I tempi per la riapertura della Curva Nord

Calendario alla mano, società e tifosi guardano ai tempi per la riapertura della Curva Nord. L’obiettivo è riapre il cuore del tifo biancorosso per la partita di inizio ottobre contro il Pisa. Considerando che il collaudo è stato fissato per il 28 settembre. Qualora ci fosse un ulteriore slittamento (nel cronoprogramma il termine dei lavori era fissato per metà settembre) il Perugia potrà giocare con la spinta della Curva Nord per la partita contro il Sudtirol, a metà ottobre.