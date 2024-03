Cucinelli, tonfo in Borsa dopo 3 mesi di rimbalzi | Così i dividendi agli azionisti

Nonostante i risultati del bilancio 2023 nell'ultima seduta perso quasi l'8%. Brunello Cucinelli (che era al Galà del Brufani) vede positivo anche il 2024

Dopo tre mesi di rimbalzi, da quando è quotato nel Ftse Mib, tonfo in Borsa dl titolo Brunello Cucinelli, che nell’ultima seduta di Piazza Affari ha perso quasi l’8% (-7,96%) chiudendo a 107,50, dopo aver sfiorato i 112 euro nel corso delle contrattazioni. Il 18 dicembre dello scorso anno, giorno dell’esordio nel principale listino di Piazza Affari, il titolo della casa di moda era quotato 84,40 euro.

Una flessione che arriva dopo la presentazione dei conti della maison di Solomeo per il 2023, molto positivi (i ricavi sono pari a 1.139,4 milioni di euro, con una crescita del +23,9% a cambi correnti e +26,0% a cambi costanti rispetto al 2022) ma giudicati al di sotto d elle aspettative di mercato per un titolo che ha raggiunto una capitalizzazione di Borsa che vale 69 volte l’utile netto e 29 volte il patrimonio netto.

Un andamento al ribasso che segue i titoli della moda e del lusso europeo (Euro Stoxx 600 Beni -1,72%).

Cucinelli, bilancio 2023 e dividendi

Il bilancio consolidato 2023 che era stato comunicato giovedì dopo la chiusura delle contrattazioni segna un utile netto pari a 123,8 milioni di euro (+42,0% rispetto ai 87,2 milioni di euro al 31 dicembre 2022), con un’incidenza sulle vendite pari al 10,9% rispetto al 9,5% del 2022.

Il C.d.A. proporrà all’Assemblea – convocata per il 23 aprile 2024 – la distribuzione del dividendo di 0,91 euro per azione (payout ratio del 50%).

Brunello Cucinelli vede bene anche il 2024

Brunello Cucinelli, presente al Gala perugino per i 140 anni del Brufani (nella foto), ha commentato soddisfatto i risultati della sua casa di moda. E confermato le previsioni positive per l’anno in corso: “Sta per concludersi il primo trimestre di questo 2024 con dei risultati particolarmente piacevoli, e vista

la bella raccolta ordini Uomo-Donna dell’Autunno/Inverno 2024, immaginiamo per questo anno una

garbata crescita del fatturato intorno al 10% con conseguenti sani ed equilibrati profitti”.