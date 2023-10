Crozza – Bandecchi “perugino” visto da quasi un milione di telespettatori VIDEO

Share di oltre il 5% per il comico ligure che sabato ha imitato il leader di Alternativa Popolare giunto a Perugia per lanciare Baiocco

Quasi un milione di telespettatori (965mila esattamente) hanno visto sabato sera Crozza (VIDEO) imitare il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, a Perugia per lanciare la candidatura a sindaco di Davide Baiocco per Alternativa Popolare. Un’esibizione premiata con uno share del 5,1%.

Dopo aver mandato il nostro video sulle parole dette da Bandecchi a Perugia, Crozza-Bandecchi, con un’immagine della Cattedrale di San Lorenzo sullo sfondo, le ha “promesse” a tutti: ai palestini, ai russi, e a tutti quelli che gli stanno sul c… “Diciamo – ha detto -che sul c… non c’ho neanche più il posto in piedi. Io che alla Cusa ho un corso con tutti gli insulti in latino”.

Quindi, ha evidenziato la differenza tra Alternativa Popolare e gli altri partiti: “Il mio partito sopravviverà indipendentemente da me, perché è un partito che guarda a destra, guarda a sinistra, a differenza di me che guardo al centro. E sai cosa vedo?”. Immaginate la risposta…

Una rabbia che Crozza – Bandecchi sfoga prima accanendosi sul suo telefonino e poi contro la telecamera dell’operatore che lo sta riprendendo.