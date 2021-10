Cremonese-Ternana, probabili formazioni, diretta e streaming tv - Tuttoggi

La Ternana, reduce dai due risultati utili del doppio turno al “Liberati” cerca conferme contro la Cremonese di Pecchia allo Zini

La Ternana di Lucarelli affronterà la Cremonese, terza in classifica, di mister Pecchia allo “Zini”; fischio di inizio alle 14.00 con partita diretta dal signor Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Qui Ternana

I rossoneri, reduci dai due risultati utili del doppio turno al “Liberati” cercano conferme contro la Cremonese, per dare continuità alle belle prestazioni dopo l’avvio choc di campionato. Mister Lucarelli recupera Sorensen e Donnarumma che restano in ballottaggio con Boben e Pettinari. “Sarà una partita difficile, se corriamo sarà meno complicato – ha dichiarato il tecnico rossoverde alla vigilia della partita – Dobbiamo ripartire da zero e con un po’ di serenità in più. Si è visto anche contro la Spal e il Parma, sono partite diverse contro avversari, moduli e caratteristiche diverse. Non si può fare copia e incolla e portare nella partita successiva quello che è successo nella precedente”.

Qui Cremonese

Strizzolo, Alfonso e Carnesecchi hanno lavorato individualmente in rifinitura e mister Pecchia scioglierà all’ultimo le riserve sul modulo; 4-3-3 oppure i tre trequartisti dietro un’unica punta. “Lo stile della Cremonese deve essere chiaro, le prestazioni importanti che sono state fatte sono sotto gli occhi di tutti, su 7 partite ufficiali l’impronta si è vista, poi ci sono state gare diverse – ha sottolineato Pecchia in fase di prepartita – “Si è visto anche contro la Spal e il Parma. Sono partite diverse contro avversari, moduli e caratteristiche diverse. Non si può fare copia e incolla e portare nella partita successiva quello che è successo nella precedente“.

Probabili formazioni

CREMONESE (4-2-3-1) Sarr, Sernicola, Okoli, Bianchetti, Crescenzi, Fagioli, Castagnetti, Baez, Gaetano, Buonaiuto, Di Carmine

TERNANA (4-3-3) Iannarilli, Defendi, Boben, Capuano, Martella, Agazzi, Proietti, Palumbo, Partipilo, Falletti, Donnarumma

Dove vedere Cremonese-Ternana

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 14.00 di sabato 2 ottobre e la partita sarà trasmessa su Sky Sport, canale 254 del decoder Sky e 485 del digitale terrestre. L’incontro sarà disponibile in diretta anche su DAZN in streaming.